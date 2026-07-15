Un passeggero è stato parzialmente risucchiato fuori dal finestrino di un aereo Ryanair durante il volo. La moglie, presente a bordo, ha riferito di aver combattuto per cercare di tenerlo in vita mentre lui rimaneva incastrato. L’incidente si è verificato mentre il velivolo era in volo e il finestrino si è improvvisamente aperto, causando l’evacuazione parziale del passeggero. La persona coinvolta non ha più parlato dopo l’accaduto.

La moglie di un passeggero che è stato parzialmente risucchiato fuori dal finestrino di un aereo Ryanair dopo che questo ha ceduto durante il volo ha condiviso i terrificanti momenti in cui ha lottato per tenerlo in vita. Il terrificante incidente è avvenuto a bordo di un volo Ryanair diretto da Salonicco, in Grecia, a Memmingen, in Germania. Poco dopo il decollo, un finestrino si sarebbe staccato, causando una improvvisa perdita di pressione in cabina e costringendo l’ aereo a tornare indietro e ad atterrare in sicurezza a Salonicco. Il passeggero è stato successivamente identificato come Ljubiša Karovi?, cittadino serbo di 61 anni. Secondo... 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - “Risucchiato” da finestrino di aereo Ryanair “non parla più”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FRANCESCO RENGA FATTO SCENDERE DAL VOLO RYANAIR DOPO LITE CON GLI STWEARD. I PASSEGGERI LO INSULTANO

Notizie e thread social correlati

Ryanair, pezzi di motore rompono il finestrino di un aereo in volo in Grecia: passeggero trattenuto per non essere risucchiatoUn aereo Ryanair in volo tra Salonicco e Monaco di Baviera ha subito un guasto al motore che ha causato la rottura di un finestrino.

Esplode un finestrino, passeggero salvato dopo essere stato parzialmente risucchiato: paura su un volo Ryanair. "Aveva testa e spalle fuori dal finestrino"Un finestrino si è rotto durante un volo Ryanair partito da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera.

Temi più discussi: Risucchiato da finestrino su volo Ryanair, il racconto della moglie; Ryanair, finestrino si rompe in volo in Grecia: passeggero trattenuto per non essere risucchiato fuori; Il finestrino dell'aereo si rompe in volo: un passeggero può essere davvero risucchiato fuori? Sì, ecco quando è già successo; Uomo risucchiato dal finestrino su aereo Ryanair, la moglie: Lo tenevo per le gambe. Ora non parla.

La moglie di Ljubisa Karovi?, il passeggero serbo rimasto quasi risucchiato dal finestrino di un volo Ryanair venerdì scorso, ha raccontato i due minuti in cui il marito è rimasto col busto fuori dall'aereo. In un'intervista alle emittenti ERT e Nova rilanciata dalla B x.com

Passeggero risucchiato fuori dal finestrino di un aereo Ryanair fino alle spalle durante il volo per la Germania reddit

Il racconto della moglie dell’uomo risucchiato dal finestrino dell’aereo: Ho reagito d’istinto e gli ho afferrato le gambeIl drammatico racconto della moglie del 61enne serbo risucchiato dal finestrino dell’aereo venerdì scorso su un volo Ryanair: Ho reagito d'istinto ... fanpage.it

Uomo risucchiato da finestrino su aereo Ryanair, la moglie: Ho pensato, moriremo insiemeLeggi su Sky TG24 l'articolo Uomo risucchiato da finestrino su aereo Ryanair, la moglie: 'Ho pensato, moriremo insieme' ... tg24.sky.it