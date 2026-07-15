Risucchiato da finestrino di aereo Ryanair non parla più

Da newsner.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un passeggero è stato parzialmente risucchiato fuori dal finestrino di un aereo Ryanair durante il volo. La moglie, presente a bordo, ha riferito di aver combattuto per cercare di tenerlo in vita mentre lui rimaneva incastrato. L’incidente si è verificato mentre il velivolo era in volo e il finestrino si è improvvisamente aperto, causando l’evacuazione parziale del passeggero. La persona coinvolta non ha più parlato dopo l’accaduto.

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La moglie di un passeggero che è stato parzialmente risucchiato fuori dal finestrino di un aereo Ryanair dopo che questo ha ceduto durante il volo ha condiviso i terrificanti momenti in cui ha lottato per tenerlo in vita. Il terrificante incidente è avvenuto a bordo di un volo Ryanair diretto da Salonicco, in Grecia, a Memmingen, in Germania. Poco dopo il decollo, un finestrino si sarebbe staccato, causando una improvvisa perdita di pressione in cabina e costringendo l’ aereo a tornare indietro e ad atterrare in sicurezza a Salonicco. Il passeggero è stato successivamente identificato come Ljubiša Karovi?, cittadino serbo di 61 anni. Secondo... 🔗 Leggi su Newsner.it

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