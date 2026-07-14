Durante un volo Ryanair da Salonicco a Monaco di Baviera, un uomo è stato risucchiato dal finestrino e successivamente non ha più comunicato né ricordato nulla. L’incidente ha avuto conseguenze gravi, lasciando segni evidenti sulla persona coinvolta. Le autorità hanno avviato accertamenti per chiarire le cause dell’accaduto, che ha richiesto interventi di emergenza a bordo. La dinamica dell’incidente e le condizioni dell’uomo sono al centro delle indagini in corso.

Ha lasciato strascichi davvero gravi quanto avvenuto sul volo Ryanair diretto da Salonicco a Monaco di Baviera quando, a causa dell’esplosione di un finestrino, un uomo è stato parzialmente risucchiato verso l’esterno riuscendo a rimanere in vita e dentro l’aereo grazie al tempestivo intervento della moglie e di altri passeggeri che lo hanno trascinato verso l’interno. “Se moriamo, lo facciamo insieme”. Lui si chiama Ljubisa Karovi?, la moglie è Svetlana Grkovi?. La donna, intervistata dal media serbo Nova, ha raccontato quei momenti da incubo mentre gli teneva le gambe: "Se moriamo, moriamo insieme. Metà del suo corpo sporgeva dall'aereo", ha ricordato Svetlana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Non comunica più e non ricorda nulla”: il racconto choc sull’uomo risucchiato dal finestrino nel volo Ryanair

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Humillada por mi cita, el magnate frío que amo en secreto me salvó... ¡y me pidió matrimonio!

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