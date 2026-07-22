Parigi si inchina all' islam | caos sulla Grande Moschea

Da ilgiornale.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante le celebrazioni per il centenario della Grande Moschea di Parigi, si sono svolte sfilate con rappresentanti delle istituzioni che hanno ascoltato gli imam. Nel frattempo, si è sviluppata una campagna elettorale incentrata sulla sicurezza, che ha coinvolto anche l’evento. La manifestazione ha attirato attenzione su un luogo simbolico per la comunità musulmana della città. La celebrazione ha visto momenti di partecipazione istituzionale e di discussione sul ruolo della moschea.

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Le celebrazioni per i 100 anni dall'inaugurazione della Grande Moschea di Parigi, che ha visto sfilare al suo interno rappresentanti delle istituzioni per ascoltare gli imam, si intrecciano con una campagna per l'Eliseo nel segno della sicurezza. La riemersione dell'antisemitismo nelle piazze pro-Pal caratterizzate da fermi di decine di figli dell'immigrazione di seconda e terza generazione, o nelle proteste promosse da sindacati e partiti della sinistra francese, hanno rimesso l'islam politico e la sua penetrazione al centro del dibattito. E se per alcuni la Grande Moschea resta un gioiello architettonico per onorare i soldati delle colonie... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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