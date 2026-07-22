Parigi si inchina all' islam | caos sulla Grande Moschea

Notizia in breve

Durante le celebrazioni per il centenario della Grande Moschea di Parigi, si sono svolte sfilate con rappresentanti delle istituzioni che hanno ascoltato gli imam. Nel frattempo, si è sviluppata una campagna elettorale incentrata sulla sicurezza, che ha coinvolto anche l’evento. La manifestazione ha attirato attenzione su un luogo simbolico per la comunità musulmana della città. La celebrazione ha visto momenti di partecipazione istituzionale e di discussione sul ruolo della moschea.