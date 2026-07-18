la grande moschea di parigi compie 100 anni

La Grande Moschea di Parigi ha compiuto 100 anni. Aperta nel 1926, è stata costruita per onorare i soldati musulmani delle colonie francesi che parteciparono alla Prima Guerra Mondiale. Oggi si trova nel Quartiere Latino, zona vivace della città. La moschea è un punto di riferimento storico e culturale per la comunità musulmana locale. La sua apertura ha segnato un momento importante nella storia delle relazioni tra Francia e le sue comunità musulmane.

. E’ stata aperta nel 1926 per rendere omaggio ai soldati musulmani delle colonie francesi che combatterono nella Prima Guerra Mondiale e oggi è parte integrante del vivace Quartiere Latino della città. Ispirata all’ Alhambra di Granada, in Spagna, la moschea presenta un minareto alto 33 metri che si affaccia sulla Senna, integrandosi con le torri gemelle della vicina Cattedrale di Notre-Dame, senza però oscurarle. Inoltre ospita una rinomata sala da tè e bagni turchi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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