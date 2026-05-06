Moschea di Cantù Molteni al contrattacco | Legge nazionale contro l’Islam politico

Il consiglio di Stato ha accolto il ricorso di un’associazione contro la moschea di via Milano a Cantù. In risposta, il sottosegretario all’Interno ha ribadito la sua contrarietà al progetto e annunciato l’intenzione di proporre una legge a livello nazionale per regolamentare l’Islam politico. La decisione del tribunale ha suscitato reazioni da parte di alcune autorità politiche, mentre le discussioni sul tema continuano a essere al centro dell’attenzione pubblica.