Moschea di Cantù Molteni al contrattacco | Legge nazionale contro l’Islam politico
Il consiglio di Stato ha accolto il ricorso di un’associazione contro la moschea di via Milano a Cantù. In risposta, il sottosegretario all’Interno ha ribadito la sua contrarietà al progetto e annunciato l’intenzione di proporre una legge a livello nazionale per regolamentare l’Islam politico. La decisione del tribunale ha suscitato reazioni da parte di alcune autorità politiche, mentre le discussioni sul tema continuano a essere al centro dell’attenzione pubblica.
Dopo la sentenza del consiglio di Stato che ha accolto il ricorso dell’associazione Assalam sulla moschea di via Milano a Cantù, il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni torna all’attacco e conferma la sua totale contrarietà al progetto, annunciando anche una proposta di legge nazionale.🔗 Leggi su Quicomo.it
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