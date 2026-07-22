Leandro Paredes ha commentato la rissa scoppiata dopo la finale dei Mondiali, senza menzionare l’episodio. Ha espresso apprezzamento per la nazionale argentina, definendola la migliore della storia. La FIFA ha avviato un’indagine sull’alterco tra Paredes e un altro giocatore avvenuto al termine della partita. Nessun dettaglio è stato fornito sulle cause o sui coinvolgimenti specifici nell’incidente.

Leandro Paredes ha rotto il silenzio dopo essersi trovato al centro della rissa scoppiata durante la finale dei Mondiali, ora oggetto di indagine da parte della FIFA, rendendo omaggio alla “migliore Nazionale argentina della storia” senza però fare alcun riferimento allo scontro. Il 19 luglio la Spagna ha battuto l’ Argentina per 1-0 ai tempi supplementari. Grazie al gol decisivo di Ferran Torres al 106° minuto. Negando a Lionel Messi quella che molti ritengono potesse essere l’ultima occasione per il quarantenne di sollevare il trofeo più prestigioso del calcio. Pochi minuti dopo il fischio finale, tuttavia, l’attenzione si è spostata dalla vittoria della Spagna alle emozioni che ribollivano sul campo. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Paredes dice la sua sulla rissa con Garcia a fine Mondiale

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