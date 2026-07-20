Dopo il fischio finale di una partita di calcio, un giocatore ha ricevuto un cartellino giallo immediatamente dopo essere entrato in campo, seguito da interventi fallosi che avrebbero potuto portare a un secondo ammonimento. Successivamente, si è verificata una rissa tra alcuni calciatori, tra cui Eric Garcia e Gavi, mentre la squadra vincente festeggiava. La scena ha evidenziato un comportamento violento e fuori controllo da parte di alcuni giocatori.

Il cartellino giallo appena entrato in campo, un altro paio di interventi inutili che avrebbero meritato abbondantemente la seconda ammonizione. Poi la vergognosa rissa a fine partita, mentre la Spagna stava legittimamente celebrando il suo trionfo. Leandro Paredes è stato l’emblema della figuraccia dell’Argentina nella finale dei Mondiali. L’Albiceleste ha recitato il ruolo della squadra “brutta, sporca e cattiva” per tutto il torneo, proprio nell’ultimo atto però si è dimenticata che nel calcio va bene fare i duri ma ad un certo punto a pallone bisogna anche giocarci. Invece ha continuato a randellare, trovando l’inevitabile espulsione di Enzo Fernandez. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La maxi-rissa dopo il fischio finale, pugni a Eric Garcia e Gavi: la follia di Paredes emblema della figuraccia dell’Argentina

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MIRKO F PRESO A PUGNI!! SCOPPIA LA R1SS4 IN CAMPO! | reazione e commento

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