Paredes perde la testa scatta la rissa dopo la fine di Spagna-Argentina | scene vergognose

Notizia in breve

Dopo la fine della partita tra Spagna e Argentina, il centrocampista argentino ha iniziato una rissa, mettendo le mani al collo di un avversario e scaraventando a terra un altro giocatore. La scena si è svolta tra le proteste e la rabbia per la sconfitta in finale. L’episodio ha coinvolto più calciatori e ha generato momenti di tensione nel campo. La partita si è conclusa con scene di confusione e nervosismo.