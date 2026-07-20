Paredes perde la testa scatta la rissa dopo la fine di Spagna-Argentina | scene vergognose
Dopo la fine della partita tra Spagna e Argentina, il centrocampista argentino ha iniziato una rissa, mettendo le mani al collo di un avversario e scaraventando a terra un altro giocatore. La scena si è svolta tra le proteste e la rabbia per la sconfitta in finale. L’episodio ha coinvolto più calciatori e ha generato momenti di tensione nel campo. La partita si è conclusa con scene di confusione e nervosismo.
Il centrocampista dell'Argentina prima mette le mani al collo di Eric Garcia poi scaraventa a terra Gavi. È accecato dalla rabbia e dalla delusione per la finale persa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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