Le indagini sull’incidente del 13 luglio a Cognento di Campagnola nel Reggiano sono ancora in corso. Nell’incidente ha perso la vita un uomo di 41 anni. La polizia ha iscritto nel registro degli indagati il cantante Paolo Belli. Al momento, non ci sono altri dettagli sui risultati delle verifiche o eventuali accuse.

Proseguono le indagini sull’ incidente avvenuto lo scorso 13 luglio a Cognento di Campagnola, nel Reggiano, nel quale ha perso la vita Alessandro Magnani, 41 anni. L’incidente si è verificato mentre Paolo Belli stava percorrendo in bicicletta via Picenardi. Alessandro Magnani, che aveva appena terminato un intervento di lavoro e stava tornando verso la propria auto, è stato investito dalla bici del cantante. Nell’urto entrambi sono caduti a terra. Belli è stato medicato e trasportato all’ospedale di Guastalla per alcuni controlli, mentre il quarantunenne, apparso subito in condizioni gravissime, è stato trasferito in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma, dove è morto il giorno successivo senza riprendere conoscenza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Paolo Belli è indagato per l’incidente mortale

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Paolo Belli indagato per omicidio stradale: choc dopo l'incidente mortale

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