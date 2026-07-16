La donna che abita davanti al luogo dell'incidente ha raccontato a La Vita in Diretta gli attimi dopo lo scontro tra la bicicletta di Paolo Belli e Alessandro Magnani, descrivendo lo stato di choc del cantante. Emergono nuovi dettagli sull'incidente costato la vita ad Alessandro Magnani, il 41enne travolto dalla bicicletta di Paolo Belli in Emilia-Romagna. Una testimone ha raccontato a La Vita in Diretta gli attimi successivi allo schianto e la reazione del cantante, apparso profondamente sconvolto. La testimonianza dopo l'incidente di Paolo Belli La tragedia si è consumata lunedì 13 luglio nelle campagne della Bassa Reggiana, tra Correggio e Campagnola Emilia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Paolo Belli, parla la testimone dopo l’incidente mortale: "Era disperato"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Paolo Belli: «Ho conosciuto la povertà, avevo i buchi nelle scarpe e oggi ho paura di perdere tutto»

Notizie e thread social correlati

“Le sue urla, subito dopo..”. Paolo Belli, nuovi dettagli sull’incidente: parla la testimoneUna testimone ha raccontato che le urla sono iniziate immediatamente dopo l’incidente avvenuto lunedì 13 luglio.

Incidente Paolo Belli, parla una testimone: “Cos’è successo”Una testimone ha raccontato cosa ha visto durante l’incidente di lunedì 13 luglio nelle campagne tra Correggio e Campagnola.

Temi più discussi: Vita in diretta 2025/26 - Paolo Belli, l'incidente in bici: morto il pedone - 15/07/2026 - Video; Paolo Belli indagato per omicidio stradale: Distrutto e sotto choc. Autopsia sulla vittima, ipotesi malore prima dello scontro; Travolto da bici di Paolo Belli, pedone muore dopo un giorno di agonia; Investito da Paolo Belli in bicicletta, 41enne muore dopo un giorno d'agonia.

Paolo Belli e il pedone investito e ucciso in bici, il cantante (indagato) è sotto choc: la vittima aveva 41 anni x.com

Era disperato, parla la testimone dell'incidente di Paolo Belli in biciLe parole a La Vita in Diretta della testimone dell'incidente di Paolo Belli in bici in cui è morto un 41enne ... notizie.it

Fontana dell'Acqua Paola a Roma, conosciuta anche come Fontanone del Gianicolo, costruita nel 1612 per segnare la fine dell'acquedotto Acqua Paola restaurato da Papa Paolo V, progettata da Giovanni Fontana [1280 x 854] reddit

Paolo Belli e l’incidente fatale, spunta una pesante testimonianza: cosa ha vistoPaolo Belli, emergono nuovi dettagli sull'incidente fatale: ecco la testimonianza di una donna durante La Vita in Diretta. donnaglamour.it