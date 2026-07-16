Paolo Belli è sotto choc dopo l’incidente in cui un uomo di 41 anni è stato investito e ucciso da una bicicletta condotta dal cantante tra Campagnola Emilia e Correggio. L’annuncio della tragedia è stato comunicato all’artista, che si trova in uno stato di grande shock. L’incidente ha coinvolto un ciclista travolto in campagna, e l’intera vicenda ha suscitato molta commozione tra chi conosce Belli.

Paolo Belli è « sotto choc, distrutto ». All’indomani della morte di Alessandro Magnani, il 41enne travolto dalla bicicletta condotta dal cantante nelle campagne tra Campagnola Emilia e Correggio, è l’entourage dell’artista a descrivere il suo stato d’animo. «Non riesce neppure a parlare. Sta cercando di elaborare un fatto che lo ha colpito profondamente», fanno sapere le persone a lui vicine. E proprio in queste ore ha ricevuto un’altra notizia per lui tremenda. Nel frattempo, infatti, la Procura ha iscritto Belli nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio stradale. Si tratta di un atto dovuto, ovviamente, previsto dalla procedura per consentire agli inquirenti di svolgere tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Glielo hanno appena detto”. Paolo Belli, l’annuncio dopo l’incidente mortale

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