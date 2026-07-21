Paola Perego al Giffoni Film Festival | A Tale e Quale Show voglio divertirmi Stefano De Martino a Sanremo? Rappresenterà un ulteriore passo verso l’innovazione Ha talento studia molto ci sorprenderà

Da superguidatv.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Paola Perego, ospite al Giffoni Film Festival, ha detto che a Tale e Quale Show vuole divertirsi. Ha anche commentato l’ingresso di Stefano De Martino a Sanremo, definendolo un passo verso l’innovazione, sottolineando che ha talento e studia molto. La conduttrice ha espresso dispiacere per la chiusura di Citofonare Rai2 e ha parlato dello stato attuale della televisione italiana.

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Ospite del Giffoni Film Festival, Paola Perego parla della sua prossima avventura a Tale e Quale Show, del dispiacere per la chiusura di Citofonare Rai2 e dello stato di salute della televisione italiana. La conduttrice riflette anche sulla precarietà del mondo dello spettacolo e ricorda con emozione il primo regalo fatto alla madre grazie ai suoi guadagni. Intervista a Paola Perego al Giffoni. Paola Perego, benvenuta su SuperGuidaTV e ben arrivata a Giffoni. Partiamo dalla novità delle ultime settimane: sarai tra i protagonisti di Tale e Quale Show. Che esperienza sarà? «La verità è che non ho ancora pensato ai personaggi che potrei interpretare, perché ho accettato soltanto quattro giorni fa e ho dovuto rifletterci un po’. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Paola Perego: A Tale e Quale Show voglio divertirmi - Intervista

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