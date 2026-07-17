Il cast di Tale e Quale Show 2026 si sta ampliando con l’aggiunta di Selma Ezzine, giovane cantante di origini marocchine. La cantante, che ha conquistato il pubblico dopo aver vinto la quarta edizione del talent, si unisce a Maddalena Corvaglia e Paola Perego nel cast della nuova stagione. La presenza di Ezzine si combina con le conferme di altri volti noti, creando un gruppo variegato e ricco di talenti.

Il cast si arricchisce, però, anche di Selma Ezzine, giovane cantante di origini marocchine salita alla ribalta dopo aver vinto la quarta edizione del programma di Rai 1 Dalla strada al palco; di Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso che abbiamo visto su Canale 5 nello sfortunato The Couple con Ilary Blasi; l'attore e comico di Colorado Cafè Live Antonio Perroni; il giornalista e conduttore Stefano Meloccaro; il comico e cantante Max Paiella, che ha lavorato tra gli altri con Lillo e Greg e Serena Dandini; l'attore di Un posto al sole Vladimir Randazzo, che segue la stessa scia inaugurata l'anno prima dal collega di soap Samuele Cavallo; e il duo formato da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Tale e Quale Show 2026: da Paola Perego a Maddalena Corvaglia, ecco il cast

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È ufficiale: il cast completo di #TaleEQualeShow 2026. Paola Perego, Anna Pettinelli, Maddalena Corvaglia, Roberta Morise,, Jasmine Carrisi, Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Selma, Max Paiella, Vladimir Randazzo, Flavio Insinna e Cirilli. Da mercoledì x.com

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