Il Centro Sociale e Culturale "La Magnolia" a Budrio amplia il proprio impegno per la sostenibilità: nuovo impianto fotovoltaico sul tetto dei locali di via Bianchi. Prosegue il percorso di crescita di "Energie di Comunità", la comunità energetica del territorio comunale di Budrio, con un nuovo importante traguardo. Il Centro Sociale e Culturale "La Magnolia", socio fondatore della Comunità Energetica Rinnovabile, ha completato l’installazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 20 kWp, dotato di sistema di accumulo a batterie, che entrerà a far parte degli impianti associati alla Comunità Energetica. L’intervento rappresenta un... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pannelli solari sul tetto del centro La Magnolia

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