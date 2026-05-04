Pannelli solari sui parcheggi La destra dice no

Un'idea proposta riguarda l'installazione di pannelli solari sui parcheggi già esistenti, considerata una soluzione per sfruttare al massimo gli spazi disponibili. Tuttavia, la proposta ha incontrato il no di alcuni esponenti politici di destra, che hanno ritenuto l'idea non fattibile o inadatta. La discussione si inserisce nel dibattito sulle misure di sostenibilità e sull’uso delle risorse energetiche nel settore pubblico.

"Usiamo i parcheggi esistenti dotandoli di pannelli solari. E’ una questione di "buon senso" energetico ed ambientale ". E’ la posizione dei consiglieri comunali de La città delle Persone. "La destra di Governo ci ha bocciato anche questa proposta senza motivazione": dicono Paolo Martinelli, Emilia Lacroce e Gianluca Gionfriddo. Intanto la Città ecologica, con Pierluigi D’Amico, dichiara: "I piccoli impianti devono essere incentivati per autoconsumo e per realizzare Comunità Energetiche Rinnovabili ma quelle piccole superfici possono contribuire solo in maniera marginale alla transizione energetica: per essa sono indispensabili grandi impianti fotovoltaici ed eolici, anche su terreni agricoli".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pannelli solari sui parcheggi. La destra dice no LIVE FROM ALBANIA 5 HOURS LIVE IN TIRANA & DURRËS,SPRING & SUNSET VIEW Notizie correlate Leggi anche: Il Piemonte contro l'agrivoltaico: sì ai pannelli solari, ma non sui terreni agricoli Il Pakistan si difende dalla crisi in Medio Oriente con il fotovoltaico: milioni di pannelli solari sui tetti contro il petrolio fermo a HormuzMentre le tensioni nello Stretto di Hormuz continuano a minacciare le forniture globali di petrolio c’è un paese molto vicino al Medio Oriente che è... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Pannelli solari sui parcheggi. La destra dice no; Parcheggi come centri solari: la proposta del prof; Italia, energia pulita: i parcheggi delle auto come grandi hub fotovoltaici. L’esempio della Francia; Parcheggi solari: la rivoluzione energetica che non consuma suolo. Pannelli sui parcheggi. FdI: Scelta dubbiaL’arrivo dei pannelli solari sopra i parcheggi anche a Imola? Ci sono molte perplessità. Così Simone Carapia, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, a proposito dell’annunciata installazione di ... ilrestodelcarlino.it Pannelli solari e caldo urbano: dove installarli per ridurre davvero l’isola di calore in cittàL’effetto dei pannelli solari fotovoltaici sul microclima urbano dipende in misura significativa dalla superficie su cui vengono installati. Questo è quanto emerge da una ... ilmessaggero.it PANNELLI SOLARI GRATIS AGROEDIL RIZZO UNICO RIVENDITORE MONTALTO UFFUGO PAESE 0984 931875 - facebook.com facebook Dalla pasta ai legumi, fino al forno a pannelli solari e ai colori per i più piccoli: gli aiuti che la Flotilla vuole portare a Gaza di @amantovani71 x.com