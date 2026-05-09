Incendio sul tetto di un capannone | a fuoco i pannelli fotovoltaici

Oggi nel pomeriggio, lungo la statale Appia nella zona industriale di Vitulazio, si è sviluppato un incendio che ha interessato il tetto di un capannone. Le fiamme hanno coinvolto i pannelli fotovoltaici installati sulla struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Non risultano feriti o persone coinvolte.

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Momenti di tensione nella zona industriale di Vitulazio dove, lungo la statale Appia, si è verificato un incendio nelle prime ore del pomeriggio di oggi (9 maggio). Quello che è stato definito un “principio di incendio” dal sindaco Antonio Scialdone ha interessato il tetto di un capannone.🔗 Leggi su Casertanews.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX I PANNELLI FOTOVOLTAICI si INCENDIANO Notizie correlate Bruciano i pannelli solari sul tetto, i Vigili del Fuoco salvano un'abitazione a Sant'AnnaPaura in via Sant'Anna, a San Cesario, a causa di un improvviso e pericoloso incendio divampato sul tetto di un'abitazione civile. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Trambileno, incendio sul tetto di una palazzina. Una decina di persone evacuate; Incendio sul tetto a Chiasso, ustioni per due operai e strade chiuse in centro; A fuoco un tetto a Bernareggio: gravi danni, 12 famiglie evacuate; Chiasso, incendio sul tetto di uno stabile. Fulmine centra il tetto e provoca un incendio: «Il botto mi ha stordita e fatta cadere sul pavimento. Sono viva per miracolo»CAMPOLONGO MAGGIORE - «Stavo uscendo da casa per andare a prendere mia figlia che usciva dalla scuola. Ricordo solo che ho sentito un gran botto che mi ha stordita e fatta cadere ... ilgazzettino.it Incendio sul tetto di un capannone a Sant’Agata BologneseIeri poco dopo le 18:00, cinque squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Bologna sono intervenute in via Malmenago, nel comune di Sant’Agata Bolognese, a causa di un incendio sviluppatosi sul tetto ... sassuolo2000.it Salò, incendio in una casa: una persona intossicata in ospedale x.com assicurazione scoppio e incendio reddit