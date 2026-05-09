Incendio sul tetto di un capannone | a fuoco i pannelli fotovoltaici
Oggi nel pomeriggio, lungo la statale Appia nella zona industriale di Vitulazio, si è sviluppato un incendio che ha interessato il tetto di un capannone. Le fiamme hanno coinvolto i pannelli fotovoltaici installati sulla struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Non risultano feriti o persone coinvolte.
Momenti di tensione nella zona industriale di Vitulazio dove, lungo la statale Appia, si è verificato un incendio nelle prime ore del pomeriggio di oggi (9 maggio). Quello che è stato definito un “principio di incendio” dal sindaco Antonio Scialdone ha interessato il tetto di un capannone.🔗 Leggi su Casertanews.it
I PANNELLI FOTOVOLTAICI si INCENDIANO
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