Pallanuoto l’Australia piega di misura un generoso Setterosa nei quarti di World Cup

Notizia in breve

L’Australia ha vinto per 15-14 contro l’Italia nei quarti di finale della World Cup di pallanuoto. La partita si è conclusa con un margine di un punto, dopo un incontro molto equilibrato. Entrambe le squadre hanno segnato numerosi gol, mantenendo il punteggio in equilibrio fino alla fine. Nessuna delle due ha ottenuto un vantaggio significativo nel corso del match. La sfida si è disputata con intensità e continuità fino all’ultimo minuto.