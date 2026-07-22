Pallanuoto l’Australia piega di misura un generoso Setterosa nei quarti di World Cup
L’Australia ha vinto per 15-14 contro l’Italia nei quarti di finale della World Cup di pallanuoto. La partita si è conclusa con un margine di un punto, dopo un incontro molto equilibrato. Entrambe le squadre hanno segnato numerosi gol, mantenendo il punteggio in equilibrio fino alla fine. Nessuna delle due ha ottenuto un vantaggio significativo nel corso del match. La sfida si è disputata con intensità e continuità fino all’ultimo minuto.
Nei quarti di finale della Final Eight di World Cup l’Australia supera l’Italia 15-14 al termine di una partita che si sviluppa sui binari di un sostanziale equilibrio. Le azzurre tengono il campo con grande generosità davanti alle padrone di casa, ma devono cedere all’ultima accelerazione delle oceaniche che finiscono per vincere di stretta misura, ma con merito. Decisiva per le australiane, che sfideranno gli Stati Uniti in semifinale, l’eccellente percentuale di realizzazione in superiorità numerica. La formazione in calottina bianca sblocca le ostilità con la botta di Bianconi dalla mano sbagliata e dimostra di aver approcciato bene il match perché è sempre brava a ribattere quando le avversarie si portano in vantaggio. 🔗 Leggi su Oasport.it
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