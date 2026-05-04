Pallanuoto femminile World Cup | la Spagna batte l’Italia 14-12

Nella World Cup di pallanuoto femminile, l’Italia ha perso contro la Spagna con il punteggio di 14-12. La partita si è svolta tra le mura di una piscina internazionale, con entrambe le squadre che hanno combattuto fino all’ultimo minuto. La squadra italiana, nota come Setterosa, ha subito la sconfitta in questa occasione, aggiungendosi alle altre delusioni recenti.

Stavolta il Setterosa non ce l’ha fatta. L’Italia ha incassato la seconda sconfitta nel girone élite della World Cup Division I, perdendo 14-12 contro la Spagna, una squadra forte e determinata, capace di mettere in seria difficoltà le Azzurre alla distanza. Il primo tempo dà i giusti segnali: le nostre ragazze rispondono colpo su colpo, chiudono gli spazi in inferiorità numerica e mantengono un eccellente 60% di efficienza al tiro, contro uno striminzito 619 delle avversarie. I guizzi di Bettini (3-3) e la conclusione dalla distanza di Giustini (6-6) fotografano un equilibrio che sembra poter essere destabilizzato solo dalle giocate delle singole.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Spagna 12-14, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: sconfitta per il Setterosa, scatenata Ruiz Barril Leggi anche: LIVE Italia-Spagna 12-14, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: ultimo quarto di partita! Altri aggiornamenti Temi più discussi: Pallanuoto femminile, l’Italia vince in World Cup e stacca il pass per le Finals; World Cup Pallanuoto Femminile 2026: calendario, gironi e dove vederla in streaming; LIVE Italia-Grecia 11-15, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: il percorso delle azzurre inizia con una sconfitta; Italia-Grecia oggi, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streaming. Pallanuoto femminile, gli Stati Uniti regolano i Paesi Bassi in World Cup. Vittoria pesantissima della GreciaSi apre la seconda fase della Division 1 della World Cup di pallanuoto femminile, in corso a Rotterdam, nei Paesi Bassi: nella prima giornata la Grecia ... oasport.it LIVE Italia-Spagna 12-14, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: sconfitta per il Setterosa, scatenata Ruiz BarrilCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.33 Grazie per averci seguito e appuntamento a domani per il match contro l'Olanda. 21.32 Alcune statistiche ... oasport.it Colpo Setterosa alla World Cup di Rotterdam! L’Italia batte in rimonta i Paesi Bassi (12-10) e si prende la qualificazione alla Super Final di Sidney. Adesso altre tre sfide - lunedì 4 maggio con la Spagna (ore 20.15), martedì 5 maggio di nuovo con i Paesi Bassi - facebook.com facebook