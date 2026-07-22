Nella diciassettesima tappa del Tour de France 2026, Jasper Philipsen ha ottenuto un voto dieci, segnando una rinascita rispetto alle prestazioni iniziali. Dopo un avvio deludente, in cui la squadra lo ha supportato senza successo e lui stesso non ha mantenuto le aspettative, oggi ha conquistato un risultato che cambia il suo andamento nel giro. Pedersen, invece, ha esagerato durante la frazione.

PAGELLE DICIASSETTESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2026. Jasper Philipsen, voto 10: l’inizio di Tour de France era stato totalmente deludente, con una squadra sempre perfetta per supportarlo e lui spesso e volentieri a tradire le aspettative. Oggi però ha fatto vedere di che pasta è fatto. Era qualche giorno che la condizione si vedeva fosse in crescendo, ha trovato la tappa giusta e ha praticamente staccato i rivali in volata. Ora si porta a soli 7 punti dalla Maglia Verde, sarà spettacolo in questi ultimi giorni. Mathieu van der Poel, voto 8: un ex campione del mondo, su un percorso perfetto alle sue caratteristiche, che ti fa un leadout del genere è davvero fondamentale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pagelle Tour de France 2026: rinasce Jasper Philipsen. Pedersen oggi esagera

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tour de France 2026: Pedersen chiama, Philipsen rispondeJasper Philipsen ha vinto la diciassettesima tappa del Tour de France 2026, percorrendo 175 chilometri da Chambery a Voisons in 3 ore, 41 minuti e 13...

Tour de France 2026, Jasper Philipsen: “Ho dubitato di me stesso. La maglia verde si può vincere a Parigi”Nella diciassettesima tappa del Tour de France 2026, la squadra Alpecin – Premier Tech ha ottenuto una vittoria con il proprio velocista di punta.

Temi più discussi: Pagelle Tour de France 2026: ennesima cavalcata vincente per Tadej Pogacar. Vingegaard e Del Toro soffrono; Tour, le pagelle: Van der Poel da solo batte tutto il gruppo, 8. Tiberi sotto tono: 5; Pagelle Tour de France 2026: Evenepoel show, Pogacar gestisce. Delusione Ganna; Tour de France, le pagelle: Carapaz, fuga coraggiosa (6.5). Del Toro che fatica (5).

Pagelle Tour de France 2026: rinasce Jasper Philipsen. Pedersen oggi esageraPAGELLE DICIASSETTESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2026 Jasper Philipsen, voto 10: l'inizio di Tour de France era stato totalmente deludente, con una squadra ... oasport.it

Pagelle Tour de France 2026: Evenepoel show, Pogacar gestisce. Delusione GannaPAGELLE SEDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2026 Remco Evenepoel, voto 10: uno-due prorompente da parte del fuoriclasse belga. Domenica aveva stupito tutti, ... oasport.it