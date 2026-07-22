Nella diciassettesima tappa del Tour de France 2026, la squadra Alpecin – Premier Tech ha ottenuto una vittoria con il proprio velocista di punta. La coppia formata da Mathieu Van der Poel e Jasper Philipsen ha coordinato un’azione efficace, portando Philipsen a conquistare il risultato. Philipsen ha dichiarato di aver avuto momenti di dubbio su se stesso durante la corsa, ma ha affermato che la maglia verde si può vincere a Parigi.

Mathieu Van der Poel prepara e Jasper Philipsen finalizza. Azione semplicemente perfetta della coppia dell’Alpecin – Premier Tech, che centra la vittoria nella diciassettesima tappa con il proprio velocista di punta. Finalmente il belga riesce a sbloccarsi in questo Tour de France, sfruttando al massimo il lavoro del compagno di squadra e vincendo con ampissimo margine davanti a tutti gli avversari sul traguardo di Voiron. Tappa decisamente movimentata con tantissimi attacchi e con il gruppo maglia gialla che ha lasciato andare via la fuga, arrivando a quasi nove minuti dalla testa della corsa. Ci ha provato anche in solitaria Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step), ma alla fine il belga, che faceva parte di un ristretto gruppetto con Mads Pedersen, è stato ripreso a quattro chilometri dalla fine. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, Jasper Philipsen: “Ho dubitato di me stesso. La maglia verde si può vincere a Parigi”

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Tour de France 2026 - Jasper Philipsen, disqualified then reinstated: A mix of emotions...

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