Paesaggi musicali toscani La rassegna tra arte e gusto

Da lanazione.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In Val d’Orcia prosegue la 13esima edizione della rassegna ‘Paesaggi musicali toscani’, dedicata a musica classica, natura e passare del tempo. La manifestazione combina concerti con ambientazioni paesaggistiche toscane, mantenendo il focus sull’interazione tra musica e ambiente. La rassegna si svolge in diverse location della regione, coinvolgendo artisti e pubblico in eventi che uniscono arte e gusto. La programmazione continua con appuntamenti programmati nel corso della stagione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Prosegue in Val d’Orcia la 13esima edizione della rassegna concertistica ‘ Paesaggi musicali toscani ’, sempre sul filo del rapporto tra sonorità classiche, natura e trascorrere del tempo. Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì alle 18, a Bagno Vignoni, nella tenuta Sanoner, cantina la cui posizione sulla vallata patrimonio Unesco consente di vivere l’evento a tu per tu con un paesaggio unico. A richiamare il rapporto tra musica e tempo sarà l’esecuzione de ‘Le quattro stagioni di Buenos Aires’, fusione tra tradizione classica, jazz e ‘nuevo tango’ dovuta al genio di Astor Piazzolla e affidata all’esecuzione del Trio Kobalt, una delle formazioni cameristiche italiane più promettenti della sua generazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

paesaggi musicali toscani la rassegna tra arte e gusto
© Lanazione.it - Paesaggi musicali toscani. La rassegna tra arte e gusto
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Mary Cappiello in mostra alla Melograno Art Gallery di Livorno

Video Mary Cappiello in mostra alla Melograno Art Gallery di Livorno

Notizie e thread social correlati

Festival Paesaggi Musicali Toscani. Arte e fotografia a Palazzo ChigiIl Festival Paesaggi Musicali Toscani si svolge quest'anno a Palazzo Chigi, dove vengono esposte opere di arte e fotografia.

A Caserta arriva 'Musica Immersiva': esperienza tra realtà virtuale, arte e paesaggi a 360 gradiA Caserta si terrà il progetto “Musica Immersiva” il 16 e 17 maggio 2026 presso lo Spazio Design Indipendente di via Antonio.

Argomenti più discussi: Paesaggi musicali toscani. La rassegna tra arte e gusto; Pisa, a San Rossore le voci del bosco diventano paesaggi sonori tra jazz e improvvisazione.

Festival Paesaggi Musicali Toscani. Arte e fotografia a Palazzo ChigiDopo aver consolidato negli anni la sua presenza nel panorama dell’offerta culturale estiva, il Festival Paesaggi Musicali Toscani – che è nato e si svolge in larga parte nel territorio di San Quirico ... lanazione.it

Paesaggi Musicali Toscani. Undici concerti in ValdorciaQuando si unisce la bellezza del territorio a ottima musica il risultato ha un nome: ‘Paesaggi Musicali Toscani’. Dodicesima edizione del Festival internazionale di musica classica che si svolgerà da ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web