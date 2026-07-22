In Val d’Orcia prosegue la 13esima edizione della rassegna ‘Paesaggi musicali toscani’, dedicata a musica classica, natura e passare del tempo. La manifestazione combina concerti con ambientazioni paesaggistiche toscane, mantenendo il focus sull’interazione tra musica e ambiente. La rassegna si svolge in diverse location della regione, coinvolgendo artisti e pubblico in eventi che uniscono arte e gusto. La programmazione continua con appuntamenti programmati nel corso della stagione.

Prosegue in Val d’Orcia la 13esima edizione della rassegna concertistica ‘ Paesaggi musicali toscani ’, sempre sul filo del rapporto tra sonorità classiche, natura e trascorrere del tempo. Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì alle 18, a Bagno Vignoni, nella tenuta Sanoner, cantina la cui posizione sulla vallata patrimonio Unesco consente di vivere l’evento a tu per tu con un paesaggio unico. A richiamare il rapporto tra musica e tempo sarà l’esecuzione de ‘Le quattro stagioni di Buenos Aires’, fusione tra tradizione classica, jazz e ‘nuevo tango’ dovuta al genio di Astor Piazzolla e affidata all’esecuzione del Trio Kobalt, una delle formazioni cameristiche italiane più promettenti della sua generazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Paesaggi musicali toscani. La rassegna tra arte e gusto

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