Il Festival Paesaggi Musicali Toscani si svolge quest'anno a Palazzo Chigi, dove vengono esposte opere di arte e fotografia. L'evento si inserisce nel calendario estivo dedicato alla cultura e alla musica, attirando un pubblico interessato a diverse espressioni artistiche. La rassegna presenta installazioni e fotografie che si collegano ai temi del paesaggio e della musica, offrendo una vetrina per artisti locali e nazionali.

Dopo aver consolidato negli anni la sua presenza nel panorama dell’offerta culturale estiva, il Festival Paesaggi Musicali Toscani – che è nato e si svolge in larga parte nel territorio di San Quirico d’Orcia ha prima avviato un percorso per ampliare il proprio programma all’intero anno solare o quasi, poi ha intrapreso collaborazioni con alcune amministrazioni comunali confinanti (confermata quella con Castiglione d’Orcia), che dovranno essere, se possibile, allargate. Infine dall’edizione 2026 amplia i suoi orizzonti, inserendo nel calendario proposte di genere diverso da quello musicale, ma che nel festival possono essere compresi a pieno titolo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festival Paesaggi Musicali Toscani. Arte e fotografia a Palazzo Chigi

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