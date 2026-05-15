A Caserta arriva ' Musica Immersiva' | esperienza tra realtà virtuale arte e paesaggi a 360 gradi
A Caserta si terrà il progetto “Musica Immersiva” il 16 e 17 maggio 2026 presso lo Spazio Design Indipendente di via Antonio. L’evento è organizzato da Musikarma e Cultura Immersiva e propone un’esperienza che combina realtà virtuale, arte e paesaggi a 360 gradi. La manifestazione mira a presentare innovazioni nel campo culturale e tecnologico attraverso installazioni e performance immersive. L’iniziativa coinvolge diversi artisti e tecnici specializzati in ambito digitale e creativo.
Caserta si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento dedicato all’innovazione culturale e tecnologica con il progetto “Musica Immersiva”, frutto della collaborazione tra Musikarma e Cultura Immersiva, in programma il 16 e 17 maggio 2026 presso lo Spazio Design Indipendente di via Antonio. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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