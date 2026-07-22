Ozzy un anno dopo | Ricordatemi alzando la musica al massimo
Un anno dopo, Ozzy Osbourne invita i fan a ricordarlo alzando il volume della musica. In un messaggio, ha affermato che l’heavy metal continuerà a vivere fintanto che ci saranno giovani che vogliono sfogare la loro rabbia attraverso questa musica. La sua presenza nel mondo musicale ha lasciato un segno duraturo, e il cantante ha sottolineato l’importanza di questa forma di espressione per le nuove generazioni.
Milano, 22 lug. (Adnkronos) - Come Ozzy nessuno mai. "Finché ci saranno ragazzi che avranno bisogno di sfogare la loro rabbia, l'heavy metal sopravviverà", diceva. Una frase che oggi suona più vera che mai. A un anno dalla scomparsa di Ozzy Osbourne, il 'Principe delle Tenebre' continua a vivere dove è sempre stato più forte: nella musica e nel genere che ha cambiato la storia del rock e in milioni di fan che ancora alzano il volume per sentirlo vicino. Birmingham, la città che gli ha dato i natali e dove tutto è cominciato, gli dedica oggi l'Ozzy Day, una giornata di celebrazioni gratuite tra concerti, mostre, itinerari nei luoghi simbolo della sua vita e della nascita dei Black Sabbath. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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