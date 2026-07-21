A un anno dalla sua scomparsa, Ozzy Osbourne sarà celebrato nella sua città natale, Birmingham, con una giornata di festeggiamenti, musica e proiezioni cinematografiche. Domani, 22 luglio, la seconda città del Regno Unito celebrerà l’ Ozzy Day, in onore del compianto frontman dei Black Sabbath. Il rocker si è spento la scorsa estate all’età di 76 anni, a seguito di un infarto, nella sua casa del Buckinghamshire. Due settimane prima, l’artista e i suoi compagni di band avevano organizzato al Villa Park –vicino ad Aston, luogo di nascita del cantante– il concerto di beneficenza Back to the Beginning. Organizzato dal Consiglio Comunale di... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Birmingham si prepara a onorare la memoria di Ozzy Osbourne, a un anno dalla sua scomparsa

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Ozzy Osbourne sarà onorato con il primo Ozzy Day nella sua città natale di Birmingham 1 anno dopo la sua morte reddit

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