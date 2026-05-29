Dopo quasi dieci anni di assenza, l'artista torna nel mondo della musica con un nuovo progetto intitolato “La storia più bella”. In un'intervista, ha parlato della sua passione per la musica, descrivendola come una compulsività imbarazzante, e ha raccontato di aver ricevuto porte in faccia nel corso degli anni. Ha anche espresso la volontà di partecipare a talent come Amici e X Factor, alternandoli nel tempo per permettere al pubblico di accettare il suo ritorno.

Dopo quasi 10 anni lontana dalla discografia, Syria torna con nuova musica e con la voglia di rimettersi in gioco senza inseguire le logiche frenetiche imposte solitamente dal mercato discografico. In occasione dell’uscita del suo nuovo singolo “La storia più bella”, la cantante si racconta a noi di SuperGuidaTV tra maternità, vita privata, ricordi di carriera e riflessioni scena musicale italiana di oggi. Dalla voglia di realizzare un album autentico immersa nella natura fino al sogno di tornare un giorno sul palco del Festival di Sanremo, Syria, ripercorre le tappe più importanti della sua carriera e della sua vita privata, senza nascondere le paure, i dubbi e le nuove consapevolezze acquistate in questi anni lontana dai riflettori ma mai dalla musica. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Syria torna dopo 10 anni con “La storia più bella”: “La musica vive una compulsività imbarazzante. Ho ricevuto porte in faccia. Sanremo? Ci tornerei. I talent? Magari un anno Amici e un anno X Factor, il pubblico avrebbe il tempo di accogliere quello che viene proposto” – Intervista

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