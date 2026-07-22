Osvaldo Bagnoli addio all’ultimo dei mohicani

Il 17 luglio, a Verona, è morto Osvaldo Bagnoli, noto come il “Mago della Bovisa”. Bagnoli, nato nel quartiere operaio nel nord di Milano, si è spento nella città dove aveva incontrato l’amore e il supporto di un’intera comunità. La sua scomparsa è avvenuta in modo discreto, in linea con il suo carattere riservato.

Roma, 22 lug – Il 17 luglio a Verona, nella città nella quale aveva trovato l’amore di sua moglie e di un popolo intero, se ne è andato in punta di piedi, esattamente come ha sempre vissuto, Osvaldo Bagnoli, il “Mago della Bovisa”, dal quartiere operaio nel nord di Milano nel quale era nato e cresciuto. Osvaldo Bagnoli, un nome legato per sempre all’Hellas Verona. Il suo nome è e resterà sempre legato allo Scudetto dell’Hellas Verona del 1985, squadra erroneamente detta provinciale, ma che era in realtà fortissima e che lui iniziò a plasmare dalla Serie B a partire dal 1981. Ma quel lungo viaggio era in realtà iniziato decenni prima, quando calcò i campetti dell’Ausonia. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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