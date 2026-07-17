Addio a Osvaldo Bagnoli il padre dell’ultimo capolavoro del calcio di provincia | Verona gli rende omaggio

Verona ha reso omaggio a Osvaldo Bagnoli, deceduto di recente. La città si è fermata per l’ultimo saluto all’allenatore che nel 1985 guidò la squadra alla conquista dello scudetto. Bagnoli è stato ricordato come l’artefice di uno dei più grandi successi del calcio di provincia. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle modalità previste.

Verona si ferma per l’ultimo saluto a Osvaldo Bagnoli. Verona si prepara a dare l’ultimo saluto a Osvaldo Bagnoli, l’ allenatore che nel 1985 scrisse una delle pagine più straordinarie della storia del calcio italiano conquistando lo storico scudetto con l’Hellas Verona. Il sindaco Damiano Tommasi ha proclamato il lutto cittadino per martedì 21 luglio, giornata in cui saranno celebrati i funerali nella Basilica di San Zeno. In segno di cordoglio, il Comune ha disposto anche l’esposizione della bandiera civica a mezz’asta su tutti gli edifici comunali. L’uomo che trasformò un sogno impossibile in realtà. Con la scomparsa di Osvaldo Bagnoli se ne va uno dei simboli del calcio italiano. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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