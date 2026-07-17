L’allenatore Osvaldo Bagnoli è morto all’età di 91 anni. È ricordato per aver guidato l’Hellas Verona alla vittoria dello scudetto nel 1985. Loris Boni ha definito Bagnoli “un grande uomo e un grande allenatore”. La sua carriera è legata a quella vittoria storica, che rimane uno dei momenti più significativi del calcio italiano degli anni Ottanta. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il mondo dello sport.

“Un grande uomo e un grande allenatore” il ricordo di Loris Boni Il leggendario tecnico, capace di firmare lo storico scudetto dell’Hellas Verona nel 1985, si è spento all’età di 91 anni, lasciando un’eredità sportiva e umana straordinaria. In queste ore di profondo cordoglio, tutto il mondo del pallone si è unito per rendere omaggio a un simbolo indiscusso di umiltà, competenza e signorilità. Tra le testimonianze più toccanti arrivate dal mondo degli ex calciatori spicca quella di Loris Boni. L’ex centrocampista, noto per il suo passato con la maglia della Roma, ha avuto il privilegio di essere guidato dal tecnico milanese durante la comune esperienza professionale vissuta sulla panchina del Mantova. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Addio ad Osvaldo Bagnoli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Addio ad Osvaldo Bagnoli: intervista a Ciro Maschio

Notizie e thread social correlati

Morto Osvaldo Bagnoli: addio all’allenatore dello storico scudetto del VeronaÈ morto all’età di 91 anni l’allenatore che nel 1985 ha portato l’Hellas Verona a vincere il suo primo scudetto.

Addio a Osvaldo Bagnoli: si è spento a 91 anni l'allenatore dello scudetto del VeronaÈ morto a 91 anni l'allenatore che ha vinto lo scudetto con l'Hellas Verona nella stagione 1984-1985.

Temi più discussi: Addio a Bagnoli a 91 anni, l'uomo dello storico scudetto del Verona; Morte Bagnoli, il cordoglio della politica veronese; Celik, il saluto social alla Roma dopo il passaggio alla Juve: Immenso onore; Italia, Guardiola si ferma: ecco perché non vuole tornare subito ad allenare.

ADDIO A OSVALDO BAGNOLI - L'Hellas Verona: Hai portato lo Scudetto in una città che non aveva mai sognato così in grande, ci manchi già ift.tt/XrqSjzJ x.com

Addio a Osvaldo Bagnoli, allenatore dello scudetto del Verona dell'85(ANSA) - ROMA, 17 LUG - È morto a Verona Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona che vinse lo scudetto storico del 1985. Aveva 91 anni. Il decesso è avvenuto all'ospedale Borgo Roma della città ... corrieredellosport.it

Addio a Osvaldo Bagnoli, il tecnico che scrisse la storia del calcio italiano portando l'Hellas Verona allo scudetto nella stagione '84-'85Addio a Osvaldo Bagnoli, il tecnico che scrisse la storia del calcio italiano portando l'Hellas Verona allo scudetto nella stagione '84-'85 ... lanotiziagiornale.it