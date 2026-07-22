Ostia nasce Crochet al Tramonto | il ritrovo gratuito per chi ama creare con le proprie mani
A Ostia, il primo ritrovo gratuito dedicato all’uncinetto, alla maglia e al ricamo si svolge in spiaggia. Si chiama Crochet al Tramonto e si tiene ogni sera. Giovani e appassionati si riuniscono per condividere il lavoro fatto con le mani, portando i propri progetti. L’iniziativa invita a creare e socializzare, offrendo uno spazio aperto e senza costi. La serata si svolge al tramonto, con partecipanti che portano i propri materiali e si dedicano all’arte del ricamo.
Ostia, 22 luglio 2026 – Sempre più giovani stanno riscoprendo il piacere di creare con le proprie mani. Da questa tendenza nasce Crochet al Tramonto, il primo ritrovo gratuito a Roma dedicato a chi vuole portare il proprio lavoro all’uncinetto, a maglia o di ricamo in spiaggia per condividere una serata. L’appuntamento è previsto per domenica 26 luglio alle ore 18.30 alla “Spiaggia libera Rossa” a Ostia (altezza Lungomare Duca degli Abruzzi n°50). L’iniziativa nasce da un’idea di QUADODO APS, associazione romana che promuove occasioni di incontro attraverso la creatività e l’artigianato contemporaneo. L’obiettivo non è organizzare un corso,... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
Notizie e thread social correlati
Casa Riformista: “Adesso chi ama la città e vuole il cambiamento deve unire le proprie forze”Le urne hanno confermato un risultato deludente per la coalizione progressista alle elezioni comunali di Arezzo.
Roma: workshop gratuito per riscoprire il verde con le maniA Roma si tiene un workshop gratuito dedicato alla riscoperta del verde attraverso attività pratiche.