Ostia nasce Crochet al Tramonto | il ritrovo gratuito per chi ama creare con le proprie mani

Notizia in breve

A Ostia, il primo ritrovo gratuito dedicato all’uncinetto, alla maglia e al ricamo si svolge in spiaggia. Si chiama Crochet al Tramonto e si tiene ogni sera. Giovani e appassionati si riuniscono per condividere il lavoro fatto con le mani, portando i propri progetti. L’iniziativa invita a creare e socializzare, offrendo uno spazio aperto e senza costi. La serata si svolge al tramonto, con partecipanti che portano i propri materiali e si dedicano all’arte del ricamo.