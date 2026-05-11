Roma | workshop gratuito per riscoprire il verde con le mani

A Roma si tiene un workshop gratuito dedicato alla riscoperta del verde attraverso attività pratiche. Sono disponibili solo 50 posti e le iscrizioni devono essere fatte in anticipo. Durante l'evento, i partecipanti dovranno lasciare i cellulari all’esterno del laboratorio per favorire l’immersione nell’esperienza manuale. L’obiettivo è coinvolgere i partecipanti in un’attività all’aperto, guidata da esperti del settore.

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? Domande chiave Come si accede a uno dei soli 50 posti disponibili?. Perché i partecipanti dovranno lasciare i cellulari all'esterno del laboratorio?. Chi guiderà le sessioni pratiche di decorazione naturale a Roma?. Dove proseguirà il tour itineraneo dopo la tappa di via Casilina?.? In Breve Workshop gratuito il 17 maggio alle ore 11.00 presso OBI Roma Casilina.. Posti limitati a 50 partecipanti con iscrizione obbligatoria tramite link online.. Collaborazione con The Offline Club per un'esperienza senza dispositivi elettronici.. Progetto Mi dai una mano prevede tappe a Navacchio, Legnano, Guidonia e Curno.. Il 17 maggio alle ore 11.00, il punto vendita OBI di Roma Casilina in via Casilina 1013 ospiterà un workshop gratuito dedicato al mondo del garden e alla cura del verde.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma: workshop gratuito per riscoprire il verde con le mani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Plant & sip: da Radici workshop gratuito di micro-giardinaggio con aperitivoVieni a creare il tuo mini-ecosistema in vasetto, sorseggiando un calice di vino e condividendo l’esperienza con la tua comunità. "Mettere le mani in pasta": nasce il laboratorio di cucina gratuito 'Officina contadina'Mettere le mani in pasta, scoprire le tradizioni gastronomiche locali e avvicinarsi concretamente al mondo dell'agroalimentare. Argomenti più discussi: A Roma un imperdibile workshop gratuito dedicato al fare con le mani; Roma si colora d'Oriente: torna il Festival Internazionale degli Aquiloni con workshop gratuiti, musica e cinema; Partecipa al 64°Congresso scientifico ANDI con il tuo team di studio - I workshop validi per l’aggiornamento obbligatorio ASO sono gratuiti - ANDI; Torna a Roma Ecofuturo, il festival delle ecotecnologie e dell'innovazione.