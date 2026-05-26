Arezzo, 26 maggio 2026 – I risultati del primo turno delle elezioni comunali per Arezzo, lasciano l'amaro in bocca a coloro che hanno partecipato alla coalizione progressista e riformista che puntavano al cambiamento. Il centrodestra va al ballottaggio conquistando quasi il 44% dei voti. Della ultima amministrazione Ghinelli non hanno praticamente lasciato fuori nessuno. Ciononostante il centrodestra non ha la maggioranza assoluta del consenso degli aretini. Le forze che da 11 anni si sono opposte a questa coalizione politica, hanno raccolto il 56%, ma si sono frazionati in 5 diversi raggruppanti, male atavico del centrosinistra. Questo aspetto diventa centrale in vista del ballottaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Casa Riformista: “Adesso chi ama la città e vuole il cambiamento deve unire le proprie forze”

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