Durante l’estate, l’ospedale principale ha ridotto di 33 i letti su oltre 900 e sospeso 150 sedute programmate, mantenendo comunque tutte le urgenze. L’Asst Bergamo Est non ha apportato tagli ai ricoveri o agli interventi programmati. Aumentano invece i posti disponibili presso l’ospedale della zona ovest.

IN ESTATE. Al «Papa Giovanni» 33 letti (su oltre 900) e 150 sedute in meno. «Assicurate tutte le urgenze». Asst Bergamo Est, nessuna riduzione. Più posti alla «Bg Ovest». Estate, tempo di ferie. Ma gli ospedali non possono certo abbassare la saracinesca, e così tra luglio e agosto le strutture pubbliche bergamasche manterranno – almeno sulla carta – volumi di attività vicini a quelli del resto dell’anno. Qualche stop in più nel privato. Dall’Asst «Papa Giovanni» spiegano che «la riduzione temporanea dei posti letto di degenza in programma per i mesi di luglio e agosto all’ospedale Papa Giovanni XXIII si attesta a circa il 3%, equivalente a... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Ospedali, per le ferie pochi tagli a ricoveri e interventi rinviabili

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