Estate in arrivo | il piano ferie degli ospedali preoccupa le sigle sindacali

Alle porte dell’estate, l’Ulss 6 Euganea ha consegnato alle sigle sindacali il piano ferie previsto per il 2026, durante un incontro svoltosi il 6 maggio. La proposta, che riguarda il personale degli ospedali, ha suscitato reazioni da parte delle organizzazioni sindacali, preoccupate per alcune scelte contenute nel piano. La discussione proseguirà nelle prossime settimane, in attesa di eventuali modifiche o chiarimenti.

L’Ulss 6 Euganea ha presentato alle organizzazioni sindacali il piano ferie estivo 2026, durante l'incontro del 6 maggio. Un piano complesso che coinvolgerà tutti i presidi ospedalieri e i servizi territoriali dell’azienda sanitaria con l’obiettivo di garantire il diritto alle ferie ai circa.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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