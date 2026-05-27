Blasioli interviene sull' emergenza sicurezza | Non sono più rinviabili interventi concreti

Il vicepresidente del consiglio regionale ha dichiarato che interventi concreti sulla sicurezza non possono più essere rinviati, in seguito alla rapina avvenuta nel centro cittadino nella notte di sabato 23 maggio. Durante l’evento, un 18enne sarebbe stato sequestrato per circa 40 minuti. La rapina e il sequestro sono stati riferiti come fatti recenti senza ulteriori dettagli sulle misure adottate o pianificate.

“Non sono più rinviabili interventi concreti”. Lo afferma il vicepresidente del consiglio regionale, Antonio Blasioli, intervenendo sul tema sicurezza in città dopo la rapina avvenuta in pieno centro, nella notte di sabato 23 maggio, quando un 18enne sarebbe stato sequestrato per circa 40 minuti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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