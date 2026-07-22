ospedale del mare allarme blatte nelle postazioni delle guardie giurate

All’Ospedale del Mare di Napoli, le guardie giurate hanno segnalato la presenza di numerose blatte nelle loro postazioni di lavoro. La denuncia è stata presentata all’Autorità sanitaria e ai NAS, chiedendo interventi immediati. La situazione riguarda le aree di sorveglianza, dove gli insetti sono stati trovati nelle postazioni di servizio. La direzione dell’ospedale non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.

Angpg denuncia la presenza di blatte all’Ospedale del Mare di Napoli e chiede interventi urgenti ai NAS e alla direzione dell’Asl Napoli 1.. Un allarmante invasione di blatte all’ Ospedale del Mare di Napoli nelle postazioni delle guardie giurate che fanno propendere a una vera invasione dell’ intero ospedale questa la denuncia del presidente dell’ Associazione nazionale guardie Giurate Giuseppe Alviti, noto attivista sindacale che ha richiesto un intervento dei NAS dei Carabinieri e della direzione strategica della Asl Na 1. “Una vera emergenza che lascia a presagire che a suo tempo nessuna attività preventiva di deblatizzazione sia stata... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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