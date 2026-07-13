Le guardie giurate non sono autorizzate a effettuare perquisizioni o ricerche personali. La questione riguarda il limite tra le attività consentite agli istituti di vigilanza privata e quelle svolte dalle Forze di polizia. La normativa stabilisce che le attività di vigilanza privata non includono interventi di indagine o di perquisizione, che rimangono di competenza esclusiva delle forze di polizia.

Il crescente ricorso degli enti locali ai servizi di vigilanza privata impone di ricostruire il confine tra le attività che possono essere affidate agli istituti autorizzati e quelle riservate alle Forze di polizia. Le guardie particolari giurate possono presidiare musei, biblioteche, parchi, edifici pubblici, impianti sportivi e infrastrutture, controllare gli accessi e i flussi di persone, effettuare servizi ispettivi e di vigilanza, intervenire su sistemi di allarme e svolgere servizi di sicurezza complementare, anche armata ove il servizio lo richieda. Non possono invece svolgere attività di polizia giudiziaria, identificare coattivamente le persone, effettuare perquisizioni o esercitare pubbliche funzioni. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Attività e limiti operativi delle guardie giurate: no alle perquisizioni

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