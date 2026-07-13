Attività e limiti operativi delle guardie giurate | no alle perquisizioni

Da ilsole24ore.com 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le guardie giurate non sono autorizzate a effettuare perquisizioni o ricerche personali. La questione riguarda il limite tra le attività consentite agli istituti di vigilanza privata e quelle svolte dalle Forze di polizia. La normativa stabilisce che le attività di vigilanza privata non includono interventi di indagine o di perquisizione, che rimangono di competenza esclusiva delle forze di polizia.

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Il crescente ricorso degli enti locali ai servizi di vigilanza privata impone di ricostruire il confine tra le attività che possono essere affidate agli istituti autorizzati e quelle riservate alle Forze di polizia. Le guardie particolari giurate possono presidiare musei, biblioteche, parchi, edifici pubblici, impianti sportivi e infrastrutture, controllare gli accessi e i flussi di persone, effettuare servizi ispettivi e di vigilanza, intervenire su sistemi di allarme e svolgere servizi di sicurezza complementare, anche armata ove il servizio lo richieda. Non possono invece svolgere attività di polizia giudiziaria, identificare coattivamente le persone, effettuare perquisizioni o esercitare pubbliche funzioni. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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