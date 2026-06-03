Sicuritalia ha annunciato l’assunzione di nuove guardie giurate in Toscana. La società sta ampliando il proprio organico nella regione e ha avviato processi di selezione in diverse province. L’azienda intende rafforzare la propria presenza sul territorio attraverso queste nuove assunzioni. Le selezioni riguardano diverse posizioni e sono aperte a candidati interessati a lavorare nel settore della sicurezza privata.

Sicuritalia rafforza la presenza in Toscana e avvia nuove selezioni in diverse province della regione. Il gruppo, leader in Italia nei servizi di sicurezza e vigilanza privata con oltre 18mila dipendenti e più di 100mila clienti attivi, è alla ricerca di guardie particolari giurate, venditori, addetti al front office e addetti alle pulizie. Le opportunità più numerose riguardano le guardie particolari giurate da inserire nei servizi di vigilanza a Firenze e provincia, Siena e Abbadia San Salvatore, Arezzo e Valdarno, Pisa e provincia, Prato e provincia. Ai candidati è richiesto il decreto di nomina di guardia particolare giurata in corso di validità, oltre alla disponibilità a lavorare su turni, anche notturni, e all’utilizzo dei principali strumenti informatici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Guardie giurate per Sicuritalia

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