Naike Rivelli, figlia dell’attrice Ornella Muti, ha annunciato all’agenzia Ria Novosti che sia lei che sua madre stanno presentando domanda per ottenere la cittadinanza russa. Rivelli ha affermato che le due hanno ricevuto sostegno dal popolo russo e che questa richiesta riflette un legame personale con il Paese. Non sono stati forniti dettagli sulle tempistiche o sui motivi specifici della richiesta.

N aike Rivelli, figlia dell’attrice Ornella Muti, ha dichiarato all’agenzia Ria Novosti che lei e sua madre stanno facendo domanda per la cittadinanza russa. “Facciamo domanda per la cittadinanza russa per sentirci veramente a casa. Abbiamo radici russe e non possiamo rinnegare le nostre origini, la nostra famiglia e i nostri amici”, ha affermato Rivelli. “Molti italiani amano la Russia, le persone che ci vivono e la cultura del Paese. Gli italiani che conoscono la storia non dimenticano i suoi eventi. Anche durante la pandemia di coronavirus, i russi ci hanno sempre sostenuto”, ha aggiunto Rivelli. Non è la prima volta che Naike Rivelli parla del legame con la Russia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ornella Muti e sua figlia Naike Rivelli fanno domanda per la cittadinanza russa: “I russi ci hanno sempre sostenuto”

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Ornella Muti e Naike Rivelli chiedono cittadinanza russa tra polemiche

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Perché Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli hanno chiesto la cittadinanza russaOrnella Muti e Naike Rivelli hanno presentato domanda per ottenere la cittadinanza russa.

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