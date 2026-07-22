ornella muti e la figlia naike rivelli fanno domanda per la cittadinanza russa

Ornella Muti e sua figlia Naike Rivelli hanno presentato domanda per ottenere la cittadinanza russa. La notizia è stata comunicata dall’agenzia Ria Novosti. L’attrice ha spiegato che desiderano sentirsi veramente a casa, sottolineando di avere radici russe e di non voler rinnegare le proprie origini, famiglia e amici.

Ornella Muti e sua figlia Naike Rivelli hanno fatto domanda per ottenere la cittadinanza russa. Lo riporta l’agenzia Ria Novosti. “Facciamo domanda per la cittadinanza russa per sentirci veramente a casa – afferma l’attrice – Abbiamo radici russe, non possiamo rinnegare le nostre origini, la nostra famiglia e i nostri amici”. Secondo quanto riporta l’agenzia le due donne stanno anche valutando l’acquisto di una casa a Mosca o San Pietroburgo per poter portare in Russia altri membri della famiglia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Ornella Muti e Naike Rivelli chiedono cittadinanza russa tra polemiche

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“Facciamo domanda per sentirci veramente a casa… Non possiamo rinnegare le nostre origini”: Naike Rivelli e Ornella Muti chiedono la cittadinanza russaNaike Rivelli e Ornella Muti hanno annunciato di aver presentato domanda per ottenere la cittadinanza russa.

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