ornella muti e patrick dempsey a toronto premiazione per due stelle del cinema

All'ICFF di Toronto, Ornella Muti e Patrick Dempsey sono stati premiati durante la quindicesima edizione del festival. La premiazione si è svolta in due serate diverse, con un omaggio speciale all’attrice italiana. La manifestazione è stata presentata da Lavazza e ha riconosciuto i contributi dei due attori nel cinema. Nessuna altra informazione sui premi o altri dettagli sulla cerimonia.

Doppio omaggio all’attrice Ornella Muti. L’ICFF – Italian Contemporary Film Festival, presentato da Lavazza a Toronto, nella quindicesima edizione ha premiato in una doppia serata, Ornella Muti e con lei anche Patrick Dempsey. I due attori, simbolo di film di successo, hanno fatto il loro ingresso sul red carpet sotto braccio, unendo lo stile italiano a quello americano. Sabato sera, durante il Gala di chiusura al Ritz-Carlton, Ornella Muti ha ricevuto il Premio alla Carriera dell’ICFF. Il riconoscimento è andato a oltre cinquant’anni di interpretazioni entrate nella memoria collettiva, a personaggi che hanno attraversato generi, lingue e generazioni. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Patrick Dempsey & Ornella Muti at ICFFs Closing Gala Dinner (17/07)

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