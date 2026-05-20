Cannes Ornella Muti | Sulla Croisette per rappresentare il cinema italiano

Al 79esimo Festival di Cannes, l’attrice italiana si trova sulla Croisette per presentare il film 'Roma Elastica' del regista francese Bertrand Mandico. La sua presenza sul red carpet rappresenta un momento di visibilità per il cinema italiano, che viene promosso in questa occasione. Durante l’evento, l’attrice ha commentato il ruolo di Cinecittà nel panorama cinematografico nazionale e ha parlato della collaborazione con il regista francese, che l’ha scelta per il suo progetto.

(Adnkronos) – Ornella Muti arriva al 79esimo Festival di Cannes per presentare 'Roma Elastica' di Bertrand Mandico e riflette sullo stato del cinema italiano, sul mito di Cinecittà e sulla visionarietà del regista francese che l’ha voluta nel cast. "Secondo me gli italiani non hanno tanta memoria", afferma quando le viene chiesto se il nostro. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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