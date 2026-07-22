Ornella Muti e Naike Rivelli chiedono la cittadinanza russa | Vogliamo sentirci veramente a casa

Madre e figlia hanno avviato le procedure per ottenere la cittadinanza russa, affermando di voler sentirsi realmente a casa. In una dichiarazione, hanno spiegato di non poter rinnegare le proprie origini, né la famiglia né gli amici. La richiesta riguarda il passaporto russo, e questa decisione viene motivata dal desiderio di rafforzare il legame con le radici culturali e familiari.

Madre e figlia chiedono il passaporto russo: «Non possiamo rinnegare le nostre origini, la nostra famiglia e i nostri amici». Ornella Muti e sua figlia Naike Rivelli hanno avviato le pratiche per ottenere la cittadinanza russa. A renderlo noto è stata la stessa Rivelli in un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa russa RIA Novosti, nella quale ha spiegato che la scelta nasce dal forte legame familiare con le proprie origini. «Facciamo domanda per la cittadinanza russa per sentirci veramente a casa. Abbiamo radici russe e non possiamo rinnegare le nostre origini, la nostra famiglia e i nostri amici», ha dichiarato Naike Rivelli a RIA Novosti, parole successivamente riprese da diversi media italiani, tanto da diventare virali. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Ornella Muti e Naike Rivelli chiedono cittadinanza russa tra polemiche

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