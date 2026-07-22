Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli chiedono la cittadinanza russa Vogliamo riconnetterci con le radici familiari

Da firenzepost.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ornella Muti e Naike Rivelli intendono chiedere la cittadinanza russa. La motivazione dichiarata è la volontà di riconnettersi con le radici familiari. La figlia ha comunicato all’agenzia di stampa russa che la richiesta mira a sentirsi veramente a casa. Entrambe non hanno fornito dettagli sul processo o sui tempi previsti. La decisione si inserisce in un percorso personale di legame con la Russia.

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ROMA – L’attrice Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli hanno intenzione di presentare domanda per ottenere la cittadinanza russa. “Stiamo richiedendo la cittadinanza russa per poterci sentire veramente a casa”, ha dichiarato all’agenzia di stampa Ria Novosti la stessa Rivelli. “Abbiamo radici russe e non possiamo rinnegare le nostre origini, la nostra famiglia e i nostri amici”. La madre di Ornella Muti, la scultrice Ilse Renate Krause, aveva infatti a sua volta origini tedesche-estoni da parte di padre e russe da parte di madre. Rivelli ha aggiunto che né lei, né la madre, avrebbero ricevuto critiche per i frequenti viaggi in Russia o per la volontà di ottenere la cittadinanza del Paese, dal momento che molti italiani mostrano un atteggiamento positivo nei confronti del Paese e della sua cultura. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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Ornella Muti e la figlia chiedono la CITTADINANZA RUSSA! La scelta fa discutere

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