Ornella Muti e Naike Rivelli intendono chiedere la cittadinanza russa. La motivazione dichiarata è la volontà di riconnettersi con le radici familiari. La figlia ha comunicato all’agenzia di stampa russa che la richiesta mira a sentirsi veramente a casa. Entrambe non hanno fornito dettagli sul processo o sui tempi previsti. La decisione si inserisce in un percorso personale di legame con la Russia.

ROMA – L’attrice Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli hanno intenzione di presentare domanda per ottenere la cittadinanza russa. “Stiamo richiedendo la cittadinanza russa per poterci sentire veramente a casa”, ha dichiarato all’agenzia di stampa Ria Novosti la stessa Rivelli. “Abbiamo radici russe e non possiamo rinnegare le nostre origini, la nostra famiglia e i nostri amici”. La madre di Ornella Muti, la scultrice Ilse Renate Krause, aveva infatti a sua volta origini tedesche-estoni da parte di padre e russe da parte di madre. Rivelli ha aggiunto che né lei, né la madre, avrebbero ricevuto critiche per i frequenti viaggi in Russia o per la volontà di ottenere la cittadinanza del Paese, dal momento che molti italiani mostrano un atteggiamento positivo nei confronti del Paese e della sua cultura. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli chiedono la cittadinanza russa. “Vogliamo riconnetterci con le radici familiari”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ornella Muti e la figlia chiedono la CITTADINANZA RUSSA! La scelta fa discutere

Notizie e thread social correlati

Ornella Muti e Naike Rivelli chiedono la cittadinanza russa: "Vogliamo sentirci davvero a casa”Ornella Muti e sua figlia Naike Rivelli hanno presentato domanda di cittadinanza russa, secondo quanto dichiarato da quest'ultima in un'intervista.

Ornella Muti e Naike Rivelli chiedono la cittadinanza russa: «Vogliamo sentirci veramente a casa»Madre e figlia hanno avviato le procedure per ottenere la cittadinanza russa, affermando di voler sentirsi realmente a casa.

Temi più discussi: Media, Ornella Muti e sua figlia Naike Rivelli fanno domanda per la cittadinanza russa; Ornella Muti e Naike Rivelli hanno chiesto la cittadinanza russa: Anche durante il Covid ci hanno sostenuto; Limbo Festival, al Ciocco anche Ornella Muti e la figlia Naike; ICFF cala il sipario con un doppio omaggio a Ornella Muti.

Ornella Muti chiede la cittadinanza russa: Vogliamo sentirci davvero a casa. Il cervello non elabora la realtà grezza: si costruisce storie. Se ha già un'identità legata a valori anti-occidentali o nostalgici, il circuito della ricompensa conferma ciò in cui desidera c x.com

Media, Ornella Muti e sua figlia Naike Rivelli fanno domanda per la cittadinanza russaNaike Rivelli, figlia dell'attrice Ornella Muti, ha dichiarato all'agenzia Ria Novosti che lei e sua madre stanno facendo domanda per la cittadinanza russa. Facciamo domanda per la cittadinanza r ... ansa.it

Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli chiedono la cittadinanza russa. Vogliamo riconnetterci con le radici familiariL’attrice Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli hanno intenzione di presentare domanda per ottenere la cittadinanza russa. Stiamo richiedendo la cittadinanza russa per poterci sentire veramente a ca ... firenzepost.it

Chi trovi più attraente? La modella e attrice peruviana reddit