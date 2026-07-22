Orientoccidente 2026 Alessio Lega il piazza Masaccio
Il Festival Orientoccidente 2026 si terrà nel piazza Masaccio di Arezzo. La manifestazione si concentra su temi legati alla memoria e ai ricordi della Resistenza. La data di inizio è il 22 luglio 2026. L'evento coinvolge artisti e organizzatori che promuovono iniziative culturali e artistiche incentrate sulla storia e la memoria storica. La programmazione comprende spettacoli, mostre e incontri pubblici. La manifestazione si svolge nel centro cittadino e durerà diversi giorni.
Arezzo, 22 luglio 2026 – Il Festival Orientoccidente è da sempre legato alle istanze della memoria e ai ricordi della Resistenza e della Liberazione, dal giorno del 4 luglio, anniversario degli eccidi di Castelnuovo e Meleto, fino al 24 luglio, anniversario della liberazione di San Giovanni Valdarno, e alla rievocazione della “pastasciutta antifascista” della famiglia dei fratell Cervi. Quindi venerdì 24 luglio, alle ore 21.30 in piazza Masaccio, per celebrare l'82° anniversario della Liberazione, si tiene il concerto di Alessio Lega, cantautore, scrittore e interprete tra i più originali della scena italiana contemporanea. Vincitore di due... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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venerdì 24 luglio – ore 21.30 [ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DI SAN GIOVANNI VALDARNO] ALESSIO LEGA in concerto con Guido Baldoni (fisarmonica). Rocco Marchi (percussioni, basso elettrico) San Giovanni Valdarno (AR). piazza Masaccio ing facebook
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