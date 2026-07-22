orientoccidente 2026 alessio lega il piazza masaccio

Notizia in breve

Il Festival Orientoccidente 2026 si terrà nel piazza Masaccio di Arezzo. La manifestazione si concentra su temi legati alla memoria e ai ricordi della Resistenza. La data di inizio è il 22 luglio 2026. L'evento coinvolge artisti e organizzatori che promuovono iniziative culturali e artistiche incentrate sulla storia e la memoria storica. La programmazione comprende spettacoli, mostre e incontri pubblici. La manifestazione si svolge nel centro cittadino e durerà diversi giorni.