Orientoccidente 2026 Alessio Lega il piazza Masaccio

Da lanazione.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Festival Orientoccidente 2026 si terrà nel piazza Masaccio di Arezzo. La manifestazione si concentra su temi legati alla memoria e ai ricordi della Resistenza. La data di inizio è il 22 luglio 2026. L'evento coinvolge artisti e organizzatori che promuovono iniziative culturali e artistiche incentrate sulla storia e la memoria storica. La programmazione comprende spettacoli, mostre e incontri pubblici. La manifestazione si svolge nel centro cittadino e durerà diversi giorni.

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Arezzo, 22 luglio 2026 –  Il Festival Orientoccidente è da sempre legato alle istanze della memoria e ai ricordi della Resistenza e della Liberazione, dal giorno del 4 luglio, anniversario degli eccidi di Castelnuovo e Meleto, fino al 24 luglio, anniversario della liberazione di San Giovanni Valdarno, e alla rievocazione della “pastasciutta antifascista” della famiglia dei fratell Cervi. Quindi venerdì 24 luglio, alle ore 21.30 in piazza Masaccio, per celebrare l'82° anniversario della Liberazione, si tiene il concerto di Alessio Lega, cantautore, scrittore e interprete tra i più originali della scena italiana contemporanea. Vincitore di due... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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