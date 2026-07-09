A San Giovanni Valdarno, piazza Masaccio ha accolto numerosi spettatori per lo spettacolo di Walter Sterbini, aprendo ufficialmente la serie dei Mercoledì del Centro Commerciale Naturale. La serata ha visto una partecipazione consistente, con pubblico presente per ascoltare musica e rivivere ricordi legati all’evento. L’iniziativa si inserisce nel calendario estivo del centro commerciale, con altre serate previste nelle settimane successive.

Arezzo, 09 luglio 2026 – Una serata all’insegna della musica, delle emozioni e dei ricordi ha inaugurato il calendario dei Mercoledì del Centro Commerciale Naturale a San Giovanni Valdarno. Piazza Masaccio ieri sera si è riempita di pubblico per il primo appuntamento della rassegna estiva, protagonista dello spettacolo “Amarcord” di Walter Sterbini. Sul palco il cantante sangiovannese ha accompagnato gli spettatori in un viaggio attraverso le canzoni che hanno segnato intere generazioni, alternando momenti di leggerezza, racconti e grande musica dal vivo. Accanto a Sterbini si sono esibiti Russell Russell, Michele Longo e Daniele Carabetta, insieme agli altri ospiti della serata, contribuendo a creare un’atmosfera coinvolgente e partecipata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Giovanni. Piazza Masaccio piena per lo spettacolo di Walter Sterbini

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