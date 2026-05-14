San Giovanni Disco Marconi accende Piazza Masaccio

A San Giovanni, Piazza Masaccio si è trasformata in un palcoscenico aperto con il concerto del “Disco Marconi”, che ha attirato numerosi spettatori di tutte le età. Durante l’evento, sono state proposte canzoni, esibizioni di danza e spettacoli che hanno coinvolto il pubblico presente. La manifestazione ha portato in strada musica e cultura pop, creando un’atmosfera vivace e partecipata.

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Arezzo, 14 maggio 2026 – Una piazza trasformata in una grande festa della musica e della creatività, capace di unire generazioni diverse attraverso canzoni, danza, spettacolo e cultura pop. È il successo di “Disco Marconi – Quando la musica accende la piazza”, l’evento presentato questo pomeriggio a San Giovanni Valdarno dai ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Marconi”, inserito all’interno della terza edizione del Festival Regionale della Creatività. La manifestazione ha coinvolto le classi quarte e quinte della scuola primaria insieme agli studenti della scuola secondaria di primo grado, grazie alla collaborazione tra l’istituto scolastico, il Comune e la Pro Loco di San Giovanni Valdarno.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Giovanni. “Disco Marconi” accende Piazza Masaccio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Masaccio d’Essai. Le prossime proiezioni a San GiovanniArezzo, 24 febbraio 2026 – Prosegue a San Giovanni Valdarno la rassegna cinematografica “Masaccio d’Essai”, ospitata al Cinema Teatro Masaccio, punto... “Masaccio d’Essai”, ad aprile il grande cinema d’autore a San GiovanniArezzo, 14 aprile 2026 – Prosegue la programmazione di “Masaccio d’Essai” al Cinema Teatro Cinema Teatro Masaccio, che per il mese di aprile 2026... Temi più discussi: A San Giovanni Valdarno l’evento Disco Marconi – Quando la musica scende in piazza; San Giovanni. L’istituto comprensivoMarconi protagonista tra musica e spettacolo; Riqualificazione del Pincio, partito il cantiere a San Piero; Parole in circolo torna con un’edizione dedicata all’amore. San Giovanni. Vicenda Marconi e alcune aule di via San Lorenzo al freddo. I genitori scrivono a PolcriArezzo, 04 dicembre 2023 – Hanno scritto una lettera al presidente della Provincia di Arezzo Alessandro Polcri, in rappresentanza di tutti i genitori dell’Isis Valdarno di San Giovanni, chiedendo ... lanazione.it San Giovanni. L’istituto comprensivoMarconi protagonista tra musica e spettacoloArezzo, 04 maggio 2026 – L’Istituto Comprensivo G. Marconi si prepara a vivere un mese di maggio particolarmente intenso, caratterizzato da appuntamenti musicali e spettacoli che vedranno gli studen ... lanazione.it