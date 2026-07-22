Una donna ha trascorso diverse ore in attesa nel Pronto Soccorso, descrivendo un tempo di sofferenza e disagio. La sua testimonianza racconta di lunghe file e di una permanenza che si è protratta oltre il previsto, senza ricevere immediatamente assistenza medica. La lettrice ha scritto alla redazione per condividere l’esperienza, evidenziando le difficoltà affrontate durante il periodo di attesa.

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la testimonianza inviata alla nostra redazione da una lettrice, Marilena, che ha voluto raccontare quanto accaduto a una sua conoscente, una giovane donna di 30 anni, con l’intento di accendere i riflettori sulle difficoltà che, a suo dire, si registrano nei servizi di emergenza sanitaria cittadini. “Scrivo perché ritengo giusto raccontare ciò che è accaduto a una mia conoscente, una ragazza di 30 anni affetta da una patologia congenita dell’apparato urinario. Nei giorni scorsi, a causa del riacutizzarsi della malattia e dei fortissimi dolori, è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli di Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Ore di sofferenza al Pronto Soccorso: il racconto di una nostra lettrice”

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