Cade da una poltrona in ospedale e attende dieci ore al Pronto Soccorso | il racconto di una paziente dializzata
Una paziente in dialisi ha raccontato di essere rimasta più di dieci ore in attesa di assistenza nel pronto soccorso di un ospedale. Dopo il lungo periodo di attesa, ha deciso di andarsene senza aver ricevuto cure. La donna ha riferito di essere caduta da una poltrona durante il soggiorno in ospedale. La sua testimonianza riguarda il tempo trascorso tra l’arrivo e l’abbandono del nosocomio, senza ulteriori dettagli su eventuali interventi medici.
Sarebbe rimasta in attesa di assistenza per oltre dieci ore nel pronto soccorso del Policlinico di Foggia, per poi decidere di andare via. È la vicenda di una donna di 56 anni, di Foggia, paziente da tre anni in dialisi per una patologia renale. Come racconta l'Ansa, la donna si era recata al. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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