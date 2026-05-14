Cade da una poltrona in ospedale e attende dieci ore al Pronto Soccorso | il racconto di una paziente dializzata

Una paziente in dialisi ha raccontato di essere rimasta più di dieci ore in attesa di assistenza nel pronto soccorso di un ospedale. Dopo il lungo periodo di attesa, ha deciso di andarsene senza aver ricevuto cure. La donna ha riferito di essere caduta da una poltrona durante il soggiorno in ospedale. La sua testimonianza riguarda il tempo trascorso tra l’arrivo e l’abbandono del nosocomio, senza ulteriori dettagli su eventuali interventi medici.

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