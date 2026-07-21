Una turista italiana di 23 anni ha denunciato di essere stata vittima di violenza sessuale in un residence di Rimini. La donna si è recata al pronto soccorso e ha raccontato l’aggressione. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini e stanno verificando i dettagli della sua versione. La denuncia è stata presentata nelle ultime ore, e al momento non sono stati resi noti ulteriori elementi o eventuali sviluppi.

Rimini, 21 luglio 2026 – E’ un racconto ancora tutto da verificare quello da cui prendono avvio le indagini dei carabinieri di Rimini su una presunta violenza sessuale denunciata da una turista italiana di 23 anni. La giovane, in vacanza in Riviera con alcuni amici, si è rivolta al pronto soccorso nella mattinata di lunedì, riferendo di essere stata vittima di un' aggressione avvenuta durante la notte. Dal divertimento all’epilogo drammatico nel racconto della giovane. Secondo quanto raccontato agli investigatori, avrebbe conosciuto un ragazzo nel centro di Rimini e, dopo aver trascorso alcune ore insieme tra locali e drink, lo avrebbe seguito in un residence. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Sono stata violentata in un residence”. Il racconto choc di una turista di 23 anni finita al pronto soccorso

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Aggredita in casa da uno sconosciuto che cerca di violentarla, il racconto del padre

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